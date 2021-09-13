Учебник по английскому со ссылкой на порносайт перестанут издавать

Издательство «Просвещение» временно перестанет издавать учебник по английскому языку для шестого класса Spotlight, в котором нашли ссылку, ведущую на сайт с порнографическим контентом. Издательство также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на территории РФ указанный в иллюстрации ресурс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Просвещения».

Примечательно, что учебник неоднократно проходил государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. Однако, как стало известно, накануне родители обнаружили в нём ссылку на порносайт. Адрес встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов.

На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили: в настоящий момент издательство принимает все необходимые меры и изучает возможность замены данной версии учебника. «Просвещение» подтверждает свою неизменную приверженность высоким стандартам, отмечается в сообщении. Кроме того, издательство считает своим приоритетом ограждение детей от потенциально вредоносного контента и учтёт мнения родительского сообщества.

Ранее сообщалось, что в новом учебнике по истории Белоруссии нет информации о первом руководителе страны Станиславе Шушкевиче. Он заявил, что знает об этом, а причиной назвал цензуру со стороны Александра Лукашенко.