Учат экономить и инвестировать: что паблики «ВКонтакте» пишут о финансах

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Многие хотят научиться правильно распределять финансы, не тратить всю зарплату за один день и бережнее относиться к деньгам. NEWS.ru собрал полезные сообщества об инвестициях и экономике из социальной сети «ВКонтакте».

«Мои финансы»

Этот паблик рассказывает о том, как держать финансы в балансе. Здесь собраны мнения и лайфхаки от экспертов Научно-исследовательского финансового института Минфина России. В сообществе можно не только найти записи экспертных лекций, присоединиться к трансляциям в прямом эфире, но и задать вопрос специалистам.

В постах паблика рассказывается о финансовой грамотности для взрослых и подростков, о мерах социальной поддержки студентов и защите от мошеннических схем. В сообществе можно прочитать не только о способах защиты своих финансов, но и о том, как грамотно инвестировать, чтобы их приумножить.

«Финансовая грамотность от Аллы Алексеевой»

Это авторский паблик экономиста Аллы Алексеевой. Девушка называет себя «финансовой феей» и обещает научить подписчиков «правильно управлять деньгами, инвестировать с нуля и создавать пассивный доход без тревоги».

Алла — магистр финансов британской бизнес-школы University of Exeter Business School и квалифицированный инвестор с 15-летним стажем в корпоративных финансах. Она пишет аналитические статьи о том, где взять деньги на инвестиции и куда нужно вкладывать их для получения пассивного дохода. Также Алексеева снимает видеоролики и каждую неделю публикует записи собственного подкаста о финансах Money talks.

«Нескучные финансы»

Этот паблик — кладезь полезной информации для всех, кто хочет освоить азы управления финансами и прокачать свои знания в экономике. Авторы этого сообщества — команда из более чем ста финансовых директоров, которые готовы научить основам финансовой грамотности, азам управления и предпринимательства и помочь построить собственный бизнес.

В сообществе найдется немало рабочих советов и разборов конкретных ситуаций. Авторы паблика подробно рассказывают, как справиться с любыми экономическими трудностями, как минимизировать риски для предприятия и не обанкротиться. Помимо полезной информации, в сообществе можно найти экономические мемы и смешные ролики на тему финансов и инвестиций.

«Финансовая культура: от А до Я»

Этот паблик — официальная страница Межрегионального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Группа объединяет методистов и педагогов со всей России. Однако и для других подписчиков здесь найдется много полезной информации.

Авторы сообщества дают советы, как сохранить, накопить и правильно распределить финансы. Ежедневно в паблике публикуют как большие статьи, так и удобные наглядные лайфхаки, которые можно сохранить себе в телефон. Администраторы информируют пользователей о ближайших олимпиадах для школьников, профессиональных вебинарах для коллег и рекомендуют специализированную литературу.

«Простая экономика»

Это паблик расскажет о самых сложных экономических терминах, финансовых схемах и необходимых знаниях понятным языком. «Простая экономика» — это частный популярно-образовательный проект. Авторы сообщества написали учебник «Введение в экономику для всех». В трех разделах пособия рассказывается, как возникла и трансформировалась сегодня экономика.

Хоть вся стена сообщества и состоит из интернет-мемов, в разделах «Видео» и «Статьи» можно найти много роликов с конкретными советами по ведению бизнеса и образовательными лекциями для «чайников».

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