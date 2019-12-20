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Совершающий кругосветное плавание парусник «Седов» остановился во французском Бресте для пополнения запасов топлива.

Как сообщили ТАСС в медиацентре кругосветки, остановка не была запланирована. Однако из-за того, что барку пришлось обходить полосу шторма в Северном море, ему потребовалась дозаправка.

Пока корабль запасается топливом, экипаж и курсанты смогут отдохнуть после длительного пребывания в штормовом море.

Кругосветная экспедиция, посвящённая 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала из порта Калининграда 8 декабря. Барки «Седов» и «Крузенштерн» пройдут 100 тысяч морских миль, по пути они зайдут в порты Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Во время плавания на борту парусников пройдут практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг, сообщал NEWS.ru.