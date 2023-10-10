Участок Невзорова в Петербурге остается под арестом

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Александр Невзоров

Земельный участок журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Санкт-Петербурге остается под арестом, пишет ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России. Там пояснили, что, помимо ограничительных мер, которые накануне снял Басманный суд Москвы, с 18 сентября на этот участок действует другой обеспечительный арест, наложенный Приморским районным судом Санкт-Петербурга.

Как уточняется, земельный участок площадью 1198 кв. м в поселке Лисий Нос был арестован в мае 2022 года в рамках уголовного дела, по которому владельца заочно приговорили к восьми годам колонии по обвинению в распространении фейковой информации о Вооруженных силах России. Никаких решений в отношении участка тогда не принималось, поэтому адвокат ходатайствовал о снятии ареста. Это ходатайство и удовлетворил накануне суд в Москве.

Однако, как пояснили в прокуратуре, Приморский районный суд Санкт-Петербурга 18 сентября этого года наложил на эту землю новый обеспечительный арест. Поводом послужил иск прокуратуры Петербурга, которая потребовала признать владение данным участком незаконным и изъять его в пользу городского комитета имущественных отношений.

В связи с этим оснований для сохранения ареста у Басманного суда не имеется, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее Приморский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова на 20 тысяч рублей за разжигающие ненависть высказывания. Поводом послужили его слова в адрес президента России Владимира Путина, военных и актеров.