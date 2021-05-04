Участника смертельного ДТП на Ставрополье отправили под домашний арест

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Ленинской районный суд Ставрополя избрал меру пресечения водителю микроавтобуса, который вёз детей, попавших в смертельное ДТП на Ставрополье. Мужчину отправили под домашний арест на два месяца, пишет «Интерфакс».

Суд также отказал в ходатайстве о заключении подозреваемого под стражу. Задержанного водителя освободили в зале суде.

Он подозревается по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело в том, что поездка не была согласована с ГИБДД и само транспортное средство не было предназначено для групповой перевозки детей.

Водитель признался , что действительно не согласовал поездку, однако виновным себя не считает. Он отметил, что не нарушал ПДД и не провоцировал аварийную обстановку. Кроме того, автобус был исправен и снабжён ремнями безопасности.

Защита подозреваемого также подчеркивала, что если бы на автобусе была установлена табличка «Дети» и был бы тахограф и ГЛОНАСС, то это не повлияло бы на исход аварии.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в больницу Грачёвского района.