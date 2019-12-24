https://static.news.ru/photo/c4ed7208-2675-11ea-935c-fa163e074e61_660.jpg Григорий Зироян Фото: Ziroy/vk.com

ГУ МВД России по Москве сообщило о том, что участников съёмок видеоклипа на Нвом Арбате привлекли к уголовной ответственности.

Сегодня 23-летний гражданин добровольно явился в ГИБДД, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, по статье: нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, — цитирует пресс-службу ГУ МВД агентство «Москва».

Рэп-исполнитель Григорий Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy, перекрыл движение на московском Новом Арбате в час пик. Певец снимал себе клип. Мужчина шёл пешком по дороге в окружении дорогих автомобилей.

Как ранее писал NEWS.ru, Ziroy осознанно пошёл на нарушение закона, перекрыв движение на Новом Арбате в час пик ради съёмок клипа. Об этом заявил адвокат Нарек Костанян, с которым консультировалась команда артиста.