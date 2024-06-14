Участников СВО могут бесплатно пускать в музеи, театры и кино «Коммерсант»: участникам СВО могут разрешить бесплатно ходить в музеи и кино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В администрации президента России обсуждают инициативу, согласно которой участникам военной операции на Украине и членам их семей могут дать возможность бесплатно посещать культурные мероприятия за счет самих организаций без субсидий из бюджета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники среди чиновников и игроков рынка. В частности, речь идет о музеях, театрах и кинотеатрах. По оценкам издания, бизнес и муниципальные учреждения будут терять около 1,2 млрд рублей в год.

Как объяснил один из собеседников газеты, инициатива была разработана вследствие поручения президента России Владимира Путина по расширению действия программы «Пушкинская карта». По его словам, мера «важна с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни».

Источник в администрации президента уточнил, что идею обсуждают с Минкультуры и фондом «Защитники Отечества», поскольку на расширение «Пушкинской карты» потребуются слишком большие расходы. Так, военнослужащие и их семьи могут занять от 5% до 7% аудитории. В этом случае прямые убытки рынка могут составить около 1,2 млрд рублей в год.

Игроки рынка развлечений с осторожностью комментируют идею. Гендиректор МТС Live Михаил Минин отметил, что любые «бесплатные раздачи не очень хороши». По мнению главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, если бесплатный допуск ветеранов и их семей станет условием работы кинотеатров, «далеко не факт, что все участники рынка воспримут его хорошо».

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, а также сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. Также он предложил расширить программу «Пушкинская карта». Кроме того, за шесть лет будет направлено более 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и соцсетях.