Участников акции в Москве массово задерживают на Сухаревской площади

https://static.news.ru/photo/e1cf7866-63a6-11eb-90c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовые задержания начались на Сухаревской площади в столице, где проходит несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального.

Согласно предварительным данным, задерживают мужчин. Первым сотрудники правоохранительных органов увели оператора штаба Навального, передаёт «Дождь».

По информации РИА Новости, на Чистых прудах задержали 12 нарушителей, на Трубной площади — 19, в районе Сухаревской — 35. При этом продолжаются одиночные задержания.

Штаб политика Алексея Навального ранее сообщал, что точки сбора несанкционированных акций в Москве и Санкт-Петербурге перенесены. В столице оппозиционеры призвали собираться граждан не на Лубянке, как было заявлено ранее, а у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». В Санкт-Петербурге точку сбора перенесли с Невского проспекта на Пионерскую площадь.

Как писал NEWS.ru, Николая Сванидзе задержали в Москве во время несанкционированной акции.

Ранее активисты «ОВД-Инфо» сообщили, что около 500 человек задержаны правоохранителями на несанкционированных акциях протеста в разных городах России.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.