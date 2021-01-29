Участников акции в Москве массово задерживают на Сухаревской площади

Массовые задержания начались на Сухаревской площади в столице, где проходит несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального.
Согласно предварительным данным, задерживают мужчин. Первым сотрудники правоохранительных органов увели оператора штаба Навального,
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Штаб политика Алексея Навального ранее сообщал, что точки сбора несанкционированных акций в Москве и Санкт-Петербурге перенесены. В столице оппозиционеры призвали собираться граждан не на Лубянке, как было заявлено ранее, а у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». В Санкт-Петербурге точку сбора перенесли с Невского проспекта на Пионерскую площадь.
Как писал NEWS.ru, Николая Сванидзе задержали в Москве во время несанкционированной акции.
Ранее активисты «ОВД-Инфо» сообщили, что около 500 человек задержаны правоохранителями на несанкционированных акциях протеста в разных городах России.
31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.