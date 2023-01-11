Участники танковой дуэли с ВСУ в Донбассе рассказали ее подробности Российские добровольцы и мобилизованные рассказали о танковой дуэли с ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские мобилизованные бойцы и доброволец, которые выполняют задачи в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО, приняли участие в танковой дуэли с украинскими войсками в Донбассе. Запись поединка экипажей боевых машин покорила Сеть, а танкисты, участвовавшие в танковой дуэли, рассказали РИА Новости подробности противостояния.

Агентство отмечает, что в танковой дуэли участвовали три российских танка и два украинских. В составе российских экипажей были мобилизованные и доброволец.

Добровольцем оказался боец с позывным Дим Димыч, рассказавший об обстоятельствах, которые предшествовали танковому бою.

Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся, — вспомнил он.

По словам мобилизованного наводчика-оператора экипажа «Пламя», задача стояла вычислить координаты украинского танка, пока два других российских танка отвлекали неприятеля. Бой начался после того, как противник открыл огонь и позволил себя обнаружить.

Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь, — сказал он.

Боец с позывным Дим Димыч добавил, что в таких ситуациях самым сложным является поиск цели.

Ранее военнослужащий российской армии прокомментировал видеоролик, отметив грамотную тактику российского танкового экипажа, благодаря которой удалось поразить противника. Он подчеркнул, что танковая дуэль была очень сложной и опасной.