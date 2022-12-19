Участники съезда Российского движения детей и молодежи выбрали название Российское движение детей и молодежи теперь называется «Движение первых»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж»

Участники съезда Российского движения детей и молодежи определились с названием для своей организации: теперь она называется «Движение первых». По данным ТАСС, голосование представителей движения прошло в «Манеже». Всего «Движение первых» собрало 760 голосов.

За название «Пионеры» проголосовали 56 человек, «Движение имени Гагарина» получило 51 голос, а «Юность» — 76. Итоги предыдущих голосований были отменены из-за несогласия делегатов.

«Движение первых» было сформировано в 2022 году. Его целями является содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Ранее в Москве начался первый съезд «Движения первых», в рамках которого организация выберет направление, миссии и ценности. Съезд проходит в Доме молодежи в московском «Манеже» с 18 декабря. В нем примут участие представители всех 89 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.