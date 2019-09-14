Баннер в защиту находящегося в СИЗО аспиранта Азата Мифтахова по подозрению в якобы нападении на офис «Единой России» развернули участники прошедшего в Москве «Парада студенчества». Его держали в руках члены Инициативной группы МГУ.
За использование баннера с надписью «Свободу Азату Мифтахову» активисток попытались задержать силовики, но ограничились переписыванием данных из документов, передаёт «
Как писал News.ru, ранее полиция задержала, а затем отпустила во время «Парада студенчества» бывшего фигуранта дела о «массовых беспорядках» Валерия Костенка, а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.
В конце августа Мосгорсуд счёл законным продление ареста 25-летнего аспиранта МГУ Азата Мифтахова до 7 сентября. Его обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России», преступление квалифицируют как хулиганство. Сам молодой человек неоднократно подчёркивал, что его похитили и пытали силовики.