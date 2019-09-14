https://static.news.ru/photo/8e1dbd48-d70e-11e9-b6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Студенческий профсоюз «Community»/vk.com

Баннер в защиту находящегося в СИЗО аспиранта Азата Мифтахова по подозрению в якобы нападении на офис «Единой России» развернули участники прошедшего в Москве «Парада студенчества». Его держали в руках члены Инициативной группы МГУ.

За использование баннера с надписью «Свободу Азату Мифтахову» активисток попытались задержать силовики, но ограничились переписыванием данных из документов, передаёт « Дождь ».

Как писал News.ru, ранее полиция задержала, а затем отпустила во время «Парада студенчества» бывшего фигуранта дела о «массовых беспорядках» Валерия Костенка, а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.

В конце августа Мосгорсуд счёл законным продление ареста 25-летнего аспиранта МГУ Азата Мифтахова до 7 сентября. Его обвиняют в якобы нападении на офис «Единой России», преступление квалифицируют как хулиганство. Сам молодой человек неоднократно подчёркивал, что его похитили и пытали силовики.