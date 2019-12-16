https://static.news.ru/photo/78d57656-1fe8-11ea-99e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно съездить в Крым на поезде с 23 декабря 2019-го по 31 декабря 2020 года. Кроме того, бесплатный билет также предоставят одному сопровождающему.

Воспользоваться льготой можно будет в указанный период без ограничений количества поездок.

В честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне ТК «Гранд Сервис Экспресс» предоставит право бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в вагонах класса СВ и купейных вагонах в своих поездах, — говорится в сообщении оператора.

Плата за питание и постельное бельё взиматься не будет.

Оформить бесплатный проезд можно в железнодорожных кассах, предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд.

Первый пассажирский поезд «Таврия», который напрямую свяжет материковую Россию с полуостровом Крым, отправится 23 декабря с Московского вокзала из Санкт-Петербурга в 14:00 по московскому времени. На следующий день, 24 декабря, отправится первый из четырёх двухэтажных составов с вагонами типов купе и СВ из Москвы до Симферополя (№ 27/28). Поезд с аналогичным названием отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной свыше 2 тысяч км займёт у путешественников 33 часа, писал NEWS.ru.