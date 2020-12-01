Участники «Голубого огонька» нарушат предписания Роспотребнадзора

https://static.news.ru/photo/288b1f5c-33bf-11eb-a318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Несмотря на пандемию коронавируса телевизионный «Голубой огонёк», который покажут в новогоднюю ночь, пройдёт в прежнем формате. Участники и гости шоу будут без защитных масок, рассказал режиссёр передачи Сергей Широков.

По его словам, создатели проекта решили остаться верными традиции и сохранить привычную для телезрителей картинку. Всё потому, что «люди и так устали, это не нужно».

Впрочем, при подготовке к шоу соблюдаются все необходимые санитарные нормы, заверил режиссёр.

Мы сдаём утром и вечером тесты. У нас беспрецедентный контроль за съёмочной группой и за всеми, кто заходит на площадку. К сожалению, не все заходят на площадку из-за такой серьёзной проверки, ― рассказал Широков в эфире «Радио 1».

Ранее, как писал NEWS.ru, певец Валерий Меладзе предложил бойкотировать съёмки в праздничных телешоу в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Вскоре после этого Меладзе не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей «голубых огоньков». Впрочем, как выяснилось в ходе опроса, большинство жителей страны и вовсе не собираются смотреть новогодние телеэфиры.