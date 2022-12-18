Участники движения детей и молодежи выбрали название «Движение первых»

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Первый съезд Российского движения детей и молодежи в Москве

Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде определились с названием. Теперь организация будет называться «Движение первых». За этот вариант названия проголосовали 1278 человек, против — 7, еще 13 воздержались, передает РИА Новости.

Всего на съезд прибыли 1393 участника. Первый съезд движения детей и молодежи проходит в Москве с 18 по 20 декабря. Участники должны обсудить основные направления движения и его организацию.

Как сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, движение появилось не так быстро, так как необходимо было создать подходящую платформу для организации такого рода — это Российское движение школьников, Юнармия, конкурс «Большая перемена». Кириенко добавил, что глава государства Владимир Путин многие годы проводит работу с детьми и молодежью.

Мне очень нравится настрой ребят, мне нравятся эмоции. Поэтому я абсолютно уверен, что у них точно все получится. А мы им постараемся помочь, — сказал Кириенко.

Представитель администрации президента добавил, что создание детского движения позволит реализовать принцип, который российский президент заложил в основу его работы. Это помощь государства каждому ребенку в поиске и реализации своего таланта.

Важным событием первого дня съезда стало обращение главы государства Владимира Путина к участникам мероприятия. Он выразил надежду, что молодое поколение сделает мир более справедливым благодаря своей решительности, поступкам и открытости намерений.

Закрытие съезда, которое пройдет 20 декабря, предусматривает награждение победителей премии «Больших перемен». Награды, в частности, получат самый «теплые и душевные», способствующие развитию детей проекты. В дальнейшем отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил заместителя министра науки и высшего образования Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Текст соответствующего указа опубликован на официальном сайте правовой информации.