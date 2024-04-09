Участникам СВО могут изменить процесс регистрации на авиарейсы Росавиация: участников СВО могут начать регистрировать на авиарейс в приоритете

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Участникам спецоперации на Украине могут предоставить приоритетное обслуживание при регистрации на авиарейсы, пишет РБК со ссылкой на направленную Росавиацией рекомендацию. Персоналу также посоветовали исключить случаи некорректного общения с военнослужащими.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров-участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре, — говорится в тексте сообщения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники спецоперации освобождаются от уплаты процентов, накопившихся за период кредитных каникул. Речь идет о потребительских кредитах и займах. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого глава государства подписал закон о запрете увольнения вдов участников специальной военной операции. Ограничение будет действовать в течение года с момента гибели военного. Отмечалось, что исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.