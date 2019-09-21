Организаторы Московского марафона подготовили для участников забега 13 тонн бананов, четыре тонны яблок, семь тонн апельсинов и 130 тысяч литров воды.
На дистанции находятся 15 пунктов питания. Для участников заготовлено 130 тысяч литров воды, 180 тысяч стаканчиков, 30 тысяч порций изотоника и 13 тысяч гелей. А также 13 тонн бананов, семь тонн апельсинов, четыре тонны яблок и 10 тысяч литров безалкогольного пива, — сообщили организаторы марафона.
В забеге в 2019 году примут участие около 30 тысяч человек. На всей дистанции работают 26 машин скорой помощи.
Как ранее писал News.ru, в «Лужниках» 22 сентября стартует седьмой Московский марафон. Участниками забега станут около 30 тыс. любителей из 85 стран. Об этом сообщил