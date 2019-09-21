https://static.news.ru/photo/4eee1b2e-dd15-11e9-91bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Организаторы Московского марафона подготовили для участников забега 13 тонн бананов, четыре тонны яблок, семь тонн апельсинов и 130 тысяч литров воды.

На дистанции находятся 15 пунктов питания. Для участников заготовлено 130 тысяч литров воды, 180 тысяч стаканчиков, 30 тысяч порций изотоника и 13 тысяч гелей. А также 13 тонн бананов, семь тонн апельсинов, четыре тонны яблок и 10 тысяч литров безалкогольного пива, — сообщили организаторы марафона.

В забеге в 2019 году примут участие около 30 тысяч человек. На всей дистанции работают 26 машин скорой помощи.