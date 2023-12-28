Участникам «Маяковских чтений» вынесли приговоры Участники «Маяковских чтений» получили до семи лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела о «Маяковских чтениях», сообщает РИА Новости. Егор Штовба и Артем Камардин, которые читали оскорбительные стихи о российской армии в Донбассе возле памятника Маяковскому в Москве, получили 5,5 и 7 лет соответственно.

Суд приговорил Камардина к семи годам, Штовбу — к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Уголовное дело на молодых людей было возбуждено в сентябре после «Маяковских чтений», которые проходили в столице каждый месяц. Их признали виновными в разжигании розни и призывах против безопасности государства. Еще одного фигуранта дела Николая Дайнеко ранее приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее жителя Омска приговорили к 15 годам лишения свободы за поджоги автомобилей с символикой Z, которые он совершил в 2022 году. Из вынесенного россиянину срока пять лет он должен провести в тюрьме. Следствие также выяснило, что мужчина пытался поджечь объект топливно-энергетического комплекса в Омской области. Полицейские задержали его с поличным осенью прошлого года. Свои действия он объяснил тем, что хотел таким образом устрашить население и повлиять на решение властей о проведении спецоперации.