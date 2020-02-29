Полиция Приморского края начала проверку по факту демонстрации непристойного ролика во время празднования Масленицы в Михайловском районе. Видео было выведено на большой монитор, установленный на стене дома.
Представители местной администрации утверждают, что доступом к управлению мультимедийной системой завладели злоумышленники. Как именно, пока неизвестно,
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на видео была запечатлена сцена секса с участием двух мужчин.
Местные власти пообещали наказать ответственных за видеоконтент, которые допустили халатность.
Ранее, как писал NEWS.ru, обширная база данных сайта OnlyFans оказалась в открытом доступе. Множество фото и видео порнозвёзд и моделей интернет-пользователи смогли получить абсолютно бесплатно.
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