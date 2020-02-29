https://static.news.ru/photo/6073c014-5acf-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: mikhprim.ru

Полиция Приморского края начала проверку по факту демонстрации непристойного ролика во время празднования Масленицы в Михайловском районе. Видео было выведено на большой монитор, установленный на стене дома.

Представители местной администрации утверждают, что доступом к управлению мультимедийной системой завладели злоумышленники. Как именно, пока неизвестно, передаёт РИА Новости. Ролик, «содержащий элементы порнографии», успели посмотреть больше сотни местных жителей.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на видео была запечатлена сцена секса с участием двух мужчин.

Местные власти пообещали наказать ответственных за видеоконтент, которые допустили халатность.

Ранее, как писал NEWS.ru, обширная база данных сайта OnlyFans оказалась в открытом доступе. Множество фото и видео порнозвёзд и моделей интернет-пользователи смогли получить абсолютно бесплатно.