https://static.news.ru/photo/58d402d0-36ba-11ea-a091-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водителям пяти машин, перекрывшим движение в Казани из-за съёмок клипа на песню музыканта Тимати, полицейские выписали 14 протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД изучили появившийся в социальных сетях ролик, на котором видно, что водители пяти автомобилей едут по дороге и записывают видео, создавая помехи для движения. Полицейские выяснили, что клип «Я еду на джипе» был снят 13 декабря 2019 года на нескольких улицах Казани. В нём мужчины на машинах устраивают манёвры и перекрывают движение другим автомобилям.

Молодые люди подтвердили своё участие в съёмках клипа и согласились с нарушением правил дорожного движения, — говорится в сообщении на сайте МВД по Татарстану.

Ранее NEWS.ru писал, что член участкового избиркома Пресненского района с правом решающего голоса Михаил Блинов обратился в ЦИК с жалобой на клип Тимати и Гуфа на песню «Москва». По его мнению, выход видео в день тишины нарушил законодательство. Он заметил, что музыканты в ролике в публичной форме поддержали мэра столицы Сергея Собянина. Заявитель уверен, что заказчиком клипа стала мэрия города, а его публикация является незаконной агитацией.