Участника Pussy Riot арестовали из-за бутылки вина в рюкзаке

Басманный суд Москвы принял решение об аресте участника группы Pussy Riot Александра Софеева. По словам адвоката Мансура Гильманова, причиной стала найденная в рюкзаке у его подзащитного бутылка вина, передаёт «Медиазона».

Мужчина должен провести под арестом 15 суток. В разговоре с журналистами «Интерфакса» юрист отметил , что решение будет обжаловано. Также арестовали фотографа Дмитрия Воронцова.

Мужчин задержали 22 июня у дома Софеева. После обнаружения бутылки вина им вменили употребление алкоголя в запрещённых местах, а также появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако экспертиза показала, что они были трезвыми, в по первому протоколу их оштрафовали на 500 рублей.

В результате решение об аресте было принято по обвинению в мелком хулиганстве.

Также 22 июня силовики задержали другую участницу Pussy Riot Марию Алёхину. Как рассказала адвокатОльга Карлова, Алёхина вышла из дома, чтобы сделать прививку от COVID-19, о чём заблаговременно предупредила следователя. При этом на неё был составлен административный протокол, в котором написано, что она отказалась добровольно следовать в автомобиль полиции.

По мнению юриста, силовики решили, что она хочет провести акцию из-за Дня скорби и памяти.