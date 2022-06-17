Участника парада Победы в Новосибирске оштрафовали за сине-белый флаг

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участника парада Победы в Новосибирске Марка Селезнева оштрафовали за бело-сине-белый флаг, сообщает «Сиб.фм». Центральный районный суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ.

Нёс в руках флаг бело-сине-белого цвета (не принадлежащий иному государству), — заявили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Постановление не вступило в законную силу, его ещё можно обжаловать.

31 марта глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарёв обратился в Генпрокуратуру с требованием запретить бело-сине-белый «флаг России» как экстремистский. Пискарёв отметил, что символика используется на акциях протестов против военной операции на Украине не только в России, но и других странах. По его словам, разговоры о том, что Россия нуждается во флаге, «за который не стыдно», это проявление «майданных технологий».

Также сообщалось, что полиция задержала студента третьего курса Новосибирского государственного университета после того, как он вывесил в окне общежития № 7 флаг Украины. Учащийся факультета информационных технологий вывесил флаг в окне своей комнаты. Перед задержанием заведующий общежитием предупредил студента, что его действия нарушают внутренние правила.