Участника «Дома-2» Пынзаря задержали на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/0b652aae-a4f2-11eb-9ef2-96000091f725_660.jpg Сергей Пынзарь Фото: pinzar_sergei/instagram.com

Звезда реалити-шоу «Дом-2», предприниматель Сергей Пынзарь был задержан на границе с Украиной во время перевозки автомобиля. По сообщению StarHit, это произошло в четверг, 22 апреля, когда он прибыл на теплоходе из Турции в черноморский порт.

Согласно данным Госпогранслужбы, Пынзарь подтвердил , что в 2016 году посещал Крым. Он также рассказал, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь».

В результате его не пустили на территорию Украины и запретили въезд в неё на три года.

Недавно звезда реалити-шоу снимал влог, в котором сообщил о планах перегнать автомобиль из Турции в Москву.

Ранее украинские пограничники не впустили в страну мужчин, прилетевших из соседней Белоруссии. Проблемы у белорусов возникли в аэропорту Одессы, при этом детей и женщин без задержек пропустили. По словам Александра из Минска, он официально трудоустроен на Украине и возвращался из отпуска, но его, так же как остальных мужчин, отправили обратно в Белоруссию.