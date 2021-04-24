Участника «Дома-2» Пынзаря задержали на границе с Украиной

Звезда реалити-шоу «Дом-2», предприниматель Сергей Пынзарь был задержан на границе с Украиной во время перевозки автомобиля. По сообщению StarHit, это произошло в четверг, 22 апреля, когда он прибыл на теплоходе из Турции в черноморский порт.
Согласно данным Госпогранслужбы, Пынзарь
В результате его не пустили на территорию Украины и запретили въезд в неё на три года.
Недавно звезда реалити-шоу снимал влог, в котором сообщил о планах перегнать автомобиль из Турции в Москву.
Ранее украинские пограничники не впустили в страну мужчин, прилетевших из соседней Белоруссии. Проблемы у белорусов возникли в аэропорту Одессы, при этом детей и женщин без задержек пропустили. По словам Александра из Минска, он официально трудоустроен на Украине и возвращался из отпуска, но его, так же как остальных мужчин, отправили обратно в Белоруссию.