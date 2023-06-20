Участник украинского батальона «Айдар» получил 16 лет колонии

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Денис Мурыга

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии строгого режима бойца украинского штурмового батальона «Айдар» Дениса Мурыгу, передает ТАСС. Его признали виновным в обучении террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании.

Мурыгу признать виновным. <...> Назначить ему 16 лет колонии строгого режима, — сказал судья.

Прокурор просил суд приговорить Мурыгу к 18 годам лишения свободы, сам подсудимый раскаялся и признал вину. Мужчина был замкомандира подразделения батальона в Лисичанске. Его также подозревают в подрыве моста в ЛНР, из-за которого погибли часовые Народной милиции.

16 июня четверо фигурантов дела о подготовке теракта в Симферополе получили от двух лет колонии-поселения до семи с половиной лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Южный окружной военный суд (ЮОВС). Там также отметили, что трое фигурантов незаконно хранили самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона, а также вместе с Даниилом Решетниченко размещали в общественных местах информацию с призывами к насильственному свержению власти в РФ.

Ранее ФСБ сообщила о задержани в Армавире 15-летнего подростка, планировавшего устроить теракт в одном из учебных заведений города. Несовершеннолетний был арестован по решению суда. Следствие установило, что подросток собирался поджечь учебное заведение с целью посеять панику среди населения. Для этого он приготовил горючую жидкость и оружие, которое хранил в хозпостройке.