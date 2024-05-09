Участник парада Победы сделал предложение девушке перед маршем в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участник парада в Москве в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сделал предложение своей возлюбленной перед началом торжественного марша, сообщает Telegram-канал Readovka. Молодой человек встал на колено перед девушкой под одобрительные возгласы сослуживцев, которые чествовали их троекратным «горько».

Мой будущий муж не первый раз принимает участие в параде. Он еще проходил на Красной площади, когда был в Суворовском училище. Кто приурочен вообще к военным действиям и кто учится в военных училищах, их близким я желаю терпения, сил и стране прежде всего желаю только лучшего, — заявила девушка.

Ранее сообщалось, что запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией в День Победы включают в поездах одного из Московских центральных диаметров. Проигрываемый фрагмент содержит выдержку из приказа верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина от 9 мая 1945 года.

Первые парады Победы ранее состоялись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке. По главной площади Петропавловска-Камчатского прошли 14 сводных рот городского гарнизона. Торжественные шествия также были организованы в городах Елизово и Вилючинске. В парадном строю маршировали около 1,5 тысячи военнослужащих, в отдельном — прошли женщины.