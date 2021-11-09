Участник нападения на отца с ребёнком в Новой Москве назвал причину драки

Один из четверых мужчин, арестованных за нападение на отца с ребёнком в Новой Москве, рассказал представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что драка началась из-за просьбы о 10 рублях. Он утверждает, что их вины в произошедшем нет, сообщает РИА Новости.

По словам одного из арестованных, драка началась из-за 10 рублей, которые попросили у них потерпевшие, а затем ударили его младшего брата бутылкой, — пояснили агентству в ОНК.

Арестованные также утверждают, что никто из них ребёнка не трогал.

В комиссии добавили, что все четверо в настоящее время находятся в ИВС на Петровке. Трое заявили, что вину не признают, а четвёртый не говорит по-русски. Жалоб на условия содержания у них нет, телесных повреждений не обнаружено.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. По словам потерпевшего, драка началась беспричинно и один из нападавших ударил ребёнка по щеке.

Нападавшими оказались 19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев. В МВД заявили, что трое задержанных участников драки имеют гражданство России, ещё один — уроженец ближнего зарубежья.

Первоначально по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «покушение на убийство».