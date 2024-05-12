Участник двух Олимпиад в составе сборной России погиб в ДТП Участник двух Олимпиад Игорь Сысоев погиб в ДТП

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Игорь Сысоев

Российский триатлонист и участник Олимпийских игр Игорь Сысоев погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации триатлона РФ. Ему было 43 года. На ОИ в Афинах в 2004 году спортсмен занял 15-е место, в Пекине в 2008 году — девятое.

Родственники подтвердили гибель Игоря Сысоева. Мы соболезнуем близким и родным Игоря. Он был замечательным специалистом и спортсменом, — сообщили в ФТР.

Ранее кенийский марафонец и рекордсмен Келвин Киптум погиб в аварии в 24 года. Вместе со спортсменом разбился его тренер из Руанды Гарвайс Хакизимана. Киптум ехал на Toyota Premio с двумя пассажирами. Мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Его автомобиль упал в овраг.

В октябре 2023 года спортсмен выиграл Чикагский марафон с результатом 2 часа 35 секунд. Тогда в возрасте 23 лет он побил мировой рекорд соотечественника Элиуда Кипчоге. Кроме того, он выиграл Лондонский марафон и забег в Валенсии, который стал первым в его спортивной карьере.

До этого в возрасте 84 лет после продолжительной болезни скончался бывший главный тренер сборной команды России по легкой атлетике Валерий Куличенко. В качестве главного тренера Куличенко руководил сборной РФ на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.