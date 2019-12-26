https://static.news.ru/photo/0971d71c-27d3-11ea-9a26-fa163e074e61_660.jpg Мария Алёхина Фото: all_mary/twitter.com

За повторное нарушение правил поведения в публичных местах Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу скандальной группы Pussy Riot Марию Алёхину.

Девушку не пустили в зал заседания, а по окончании слушаний секретарь суда сообщил активистке о вынесенном решении. По информации «Интерфакса», Алёхина находилась в здании суда.

Также сообщается, что адвокат девушки Леонид Соловьёв намерен обжаловать решение.

Как ранее писал NEWS.ru, Алёхина была задержана в центре столицы 18 декабря. Причиной стал вывешенный девушкой и её спутниками на Большом Каменном мосту баннер «Стоп (!) ГУЛАГ».