Участницу Pussy Riot Марию Алёхину задержали у входа в Мосгорсуд

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Участница панк-группы Pussy Riot Марию Алёхину задержана на входе в Московский городской суд. Причиной стала съемка судебного процесса по так называемому «санитарному делу», которую она вела накануне, сообщил адвокат девушки Даниил Берман.

На Алёхину составлен протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф от 500 до 1000 рублей за неисполнение распоряжения судебного пристава.

Съёмку она вела вчера в суде, процесс отложили на сегодня. Утром её задержали прямо на входе в суд, меня двумя руками оттолкнули от неё и не представились, — цитирует Бермана «Новая газета».

Некоторое время спустя, по словам адвоката, его всё же допустили к подзащитной.

«Санитарное дело» — уголовный процесс о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Следствие считает, что действия его сторонников создали «угрозу массового заболевания». По этому делу под домашний арест были отправлены брат политика Олег Навальный, юрист признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, глава «Альянса врачей», также признанного иноагентом, Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алёхина, координатор московского Штаба Навального Олег Степанов и другие.

7 апреля Мосгорсуд смягчил меру пресечения обвиняемым по «санитарному делу» Олегу Навальному и Любови Соболь а также муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Людмиле Штейн, заменив домашний арест на запрет определённых действий, писал NEWS.ru.