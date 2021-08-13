Участницу Pussy Riot арестовали за сторис в Instagram

Участница Pussy Riot Рита Флорес была арестована на 15 суток после выхода из спецприёмника. До этого она отбывала такой же срок за неповиновение полиции после того, как её задержали возле дома. Новый арест связан с демонстрацией нацистской символики, сообщила «Медиазона» со слов адвоката Дмитрия Захватова.

Интерес следствия привлекла публикация в сторис Instagram, на которой солист группы Tokio Hotel Билл Каулитц изображён в форме СС. По ч. 1 ст. 20.3 КоАП 15 суток ареста — максимально возможное наказание.

Прошлый арест Флорес прервали из-за того, что девушка заболела коронавирусом. После выздоровления её вернули в спецприёмник «досиживать» 5 дней и 21 час.

Состоящих в арт-группировке Pussy Riot регулярно задерживают в Москве и назначают административные аресты с весны. За решёткой два раза подряд побывали Вероника Никульшина и Александр Софеев. Они покинули страну после выхода из спецприёмника. Также силовики арестовывали муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн, режиссёра Анну Кузьминых, акционистку Марию Алёхину.