Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток

Участницу Pussy Riot Алёхину арестовали на 15 суток
Сергей Попов
Сергей Попов
18:32, 08 февраля 2022
Мария АлёхинаФото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной назначили 15 суток административного ареста по делу о демонстрации нацистской символики, рассказал РИА Новости её адвокат Дмитрий Захватов. Алёхина была задержана сотрудниками полиции накануне.
Тверской районный суд арестовал Марию Алёхину на 15 суток, — сказал юрист.
По его словам, он намерен обжаловать решение суда.
Алёхину задержали после посещения инспектора ФСИН, а затем увезли в ОВД по Тверскому району. Основанием для этого послужила демонстрация нацистской символики в Instagram в мае 2015 года — свастики в подписи к одному из фото.
Ранее сообщалось, что в середине декабря 2021 года Алёхину уже арестовывали по аналогичному делу. Кроме неё административный арест на 14 суток получила ещё одна участница Pussy Riot — Люся Штейн.