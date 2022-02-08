Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток

Участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной назначили 15 суток административного ареста по делу о демонстрации нацистской символики, рассказал РИА Новости её адвокат Дмитрий Захватов. Алёхина была задержана сотрудниками полиции накануне.

Тверской районный суд арестовал Марию Алёхину на 15 суток, — сказал юрист.

По его словам, он намерен обжаловать решение суда.

Алёхину задержали после посещения инспектора ФСИН, а затем увезли в ОВД по Тверскому району. Основанием для этого послужила демонстрация нацистской символики в Instagram в мае 2015 года — свастики в подписи к одному из фото.

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2021 года Алёхину уже арестовывали по аналогичному делу. Кроме неё административный арест на 14 суток получила ещё одна участница Pussy Riot — Люся Штейн.