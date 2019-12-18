Полиция задержала в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину. Причиной задержания мог быть вывешенный девушкой и её спутниками на Большом Каменном мосту баннер «Стоп (!) ГУЛАГ».
Об этом издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов
Участниц Pussy Riot Марию Алёхину, Веронику Никульшину и Надежду Толоконникову в сентябре задерживали в Москве возле Даниловского рынка, передавал NEWS.ru. Девушки устроили фотосессию в форме, напоминающей полицейскую, с сердечками на погонах.
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