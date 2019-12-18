https://static.news.ru/photo/43fc23f4-219f-11ea-b875-fa163e074e61_660.jpg Мария Алёхина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Полиция задержала в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину. Причиной задержания мог быть вывешенный девушкой и её спутниками на Большом Каменном мосту баннер «Стоп (!) ГУЛАГ».

Об этом издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов рассказал «Интерфаксу». По его словам, Алёхину везут в ОВД «Якиманка». Баннер, о котором идёт речь, был вывешен 14 ноября. За участие в этой акции 15 ноября был арестован на пять суток Дмитрий Энтео (Цореонов). Его признали виновным в повторном нарушении организации публичного мероприятия.

Участниц Pussy Riot Марию Алёхину, Веронику Никульшину и Надежду Толоконникову в сентябре задерживали в Москве возле Даниловского рынка, передавал NEWS.ru. Девушки устроили фотосессию в форме, напоминающей полицейскую, с сердечками на погонах.