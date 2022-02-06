Участницу Pussy Riot задержали в Москве

Полицейские задeржали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину, сообщил РИА Новости её aдвокат Даниил Берман. По его словам, причина задержания ему неизвестна. Сама девушка утверждает, что её вновь обвинили в пропаганде нацизма.

Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в ОВД «Тверское», — сказал защитник.

Znak.com сообщил, что поводом для задержания Алёхиной стали обвинения в демонстрации нацистской символики в Instagram. 5 мая 2015 года в Сеть был выложен пост, в котором, на фотографии были изображены девушки в длинных одеждах, а в подписи к посту был текст на хинди и изображение свастики.

Сейчас нахожусь в отделе, на меня составлен очередной административный протокол, скорее всего, поеду на 15 суток в [изолятор временного содержания] «Сахарово», — рассказала она.

Ранее Алёхину Тверской суд Москвы уже арестовывал на 15 суток за демонстрацию нацистской символики в Instagram. На снимке были изображены свастика и президент Белоруссии Александр Лукашенко.