Участницу фотосессии на фоне мечети отпустили под подписку о невыезде

Женщина, снявшаяся в полуобнажённом виде на фоне Московской соборной мечети, отпущена под подписку о невыезде. Ей грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до года, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В отношении женщины, в полуголом виде устроившей фотосессию на фоне мечети, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сказал собеседник агентства.

Видео с участием двух девушек, устроивших откровенную фотосессию на фоне столичной мечети, появилось в Сети некоторое время назад. Одна из участниц позировала в нижнем белье, скрыв лицо под балаклавой. СКР возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Блогер Мария Катанова, снявшая видео фотосессии полуобнажённой девушки на фоне мечети в Москве, принесла извинения на своей странице в Instagram. Она пояснила, что не стремилась к оскорблению верующих, но инцидент привёл к противоположному результату.

Имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал произошедшее очередной провокацией и заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы. Он заявил, что подобные фото у храмов — это «неправильно и в любом случае задевает чувства людей верующих».

Аналогичным образом высказался депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, поступок девушек изначально направлен на провоцирование скандала и «определённую обратную реакцию».