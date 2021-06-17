Участнице Pussy Riot дали 15 суток

Дорогомиловский районный cуд Москвы принял решение об аресте на 15 суток участницы группы Вероники Никульшиной. Об этом РИА Новости рассказал её адвокат Сергей Тельнов.
Девушке
Суд арестовал на 15 дней Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции, — сказал юрист.
В разговоре с журналистами «Медиазоны» он
Информация о рассмотрении дела
16 июня девушку задержали возле её дома. Также 12 июня Никульшину задерживали на Лубянке, когда она снимала интервью. Полицейские вменили ей нецензурную брань и курение в общественном месте. Сама девушка считает, что силовики хотели помешать проведению акции Pussy Riot в День России, хотя группа не планировала никаких мероприятий.
На активистку составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили поздно ночью.