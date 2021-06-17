Участнице Pussy Riot дали 15 суток

https://static.news.ru/photo/bff211ea-cf5d-11eb-a2d5-96000091f725_660.jpg Вероника Никульшина Фото: instagram.com/protrezvey

Дорогомиловский районный cуд Москвы принял решение об аресте на 15 суток участницы группы Вероники Никульшиной. Об этом РИА Новости рассказал её адвокат Сергей Тельнов.

Девушке вменяют статью о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции.

Суд арестовал на 15 дней Веронику Никульшину по статье о неповиновении полиции, — сказал юрист.

В разговоре с журналистами «Медиазоны» он отметил , что его подзащитная 16 июня отказалась ехать в отдел полиции для дачи объяснений. Силовики хотели выяснить, действительно ли она «имеет намерения <...> сорвать проведение мероприятий» Евро-2020. При этом в рапорте они не указали источник получения такой информации, ограничиваясь формулировкой об «имеющихся сведениях».

Информация о рассмотрении дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

16 июня девушку задержали возле её дома. Также 12 июня Никульшину задерживали на Лубянке, когда она снимала интервью. Полицейские вменили ей нецензурную брань и курение в общественном месте. Сама девушка считает, что силовики хотели помешать проведению акции Pussy Riot в День России, хотя группа не планировала никаких мероприятий.

На активистку составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили поздно ночью.