Участница шоу «Четыре свадьбы» развела почти 700 подписчиков на путевки

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

На бывшую участницу шоу «Четыре свадьбы» Илюсу Миннегалиеву подали в суд за мошенничество с путевками в Дубай, пишет РЕН ТВ. Девушка продавала туры, которые включали трансфер, квартиру и питание, однако потом переставала выходить на связь.

Отмечается, что путевки Миннегалиева продавала через личный блог, который набрал популярность после ее участия в телепроекте. Самый бюджетный вариант стоил 29 тысяч за человека. Отдохнуть успел только первый поток туристов — затем начались проблемы.

Девушка брала деньги и просто переставала выходить на связь. Когда же вновь объявлялась, говорила, что отпуск нужно переносить или ждать возврата денег до августа следующего года.

Обманутые путешественники, среди которых есть и родители детей с особенностями, обратились в суд. В ответ блогер начала угрожать максимально длительным возвратом средств.

Ранее подписчики Виктории Бони тоже подали на нее заявление в полицию. Поводом для этого послужил ее отказ публиковать фотографии после пластической операции в закрытом канале, несмотря на оплату подписки. Сама блогер утверждает, что она не выложит снимки до тех пор, пока на платный канал не подпишутся 30 тысяч человек. Отмечается, что стоимость подписки составляет 1300 рублей.