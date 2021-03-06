Участница Pussy Riot заявила о противостоянии с Илоном Маском

https://static.news.ru/photo/603e7fda-7e8c-11eb-88a1-96000091f725_660.jpg Надежда Толоконникова Фото: instagram.com/nadyariot

Участника Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что борется с основателем компаний SpaceX Илоном Маском и ему подобными. Об этом она сказала в интервью Тине Канделаки.

Pussy Riot противостоят таким людям, как Илон Маск и Джефф Безос, которые определяют образ нашего будущего. Нам, а не им, нужно больше говорить о том, как устроено будущее, как будет устроен человек в тот момент, когда действительно будут возможны какие-то очень необычайные боди-модификации, — заявила Толоконникова в эфире телеканала RTVI.

Он добавила, что готова отбить у миллиардера невесту. По словам Толоконниковой, она надеется, что певица Клэр Буше (известна как Граймс) оставит Маска и будет встречаться с ней.

Как сообщал NEWS.ru, американский рэпер Lil Uzi Vert и супруга Илона Маска — Клэр Буше (известна как Граймс) — договорились вместе чипироваться в будущем. Граймс предложила пройти процедуру в 2022 году. По её словам, если всё пройдёт успешно, то они получат «знания богов».