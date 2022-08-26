Участница «Мисс туризм Вселенная» от России наденет платье-триколор

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Российская участница конкурса «Мисс туризм Вселенная» в Ливане Татьяна Федорищева выйдет на подиум в платье-триколоре, пишет «Подмосковье Сегодня». Как сообщила девушка, платье в расцветке флага России она сшила сама, пытаясь сделать его похожим на адмиральский китель. Образ конкурсантки дополнит скипетр и держава, а также корона в византийском стиле

Участницы имеют право выносить на сцену современные флаги своих стран, а я решила быть во флаге. Скипетр и держава в Екатерининском стиле — это символы Российской империи. Но корона относится ко временам крещения Руси при Владимире. <...> Я постаралась вместить в свой образ все важные символы России из разных исторических эпох, — объяснила Татьяна.

Своим образом девушка хочет показать миру, что Россия открыта для всех круглогодично. Она отметила, что гости могут посетить все регионы России «от южных морей до полярного края», как поется в гимне.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил граждан с Днём Государственного флага. Обращение главы государства было размещено на сайте Кремля. В своем выступлении Путин назвал триколор священным символом для всех поколений россиян, который наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость страны.