Участница конкурса «Большая перемена» растрогала Путина песней о России

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с финалистами Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Одна из участниц спела по просьбе главы государства.
Во время общения Путина со школьниками слово получила 15-летняя Елизавета Должникова из Благовещенска. Узнав, что девушка с детства занимается фольклорным пением, президент попросил её исполнить какую-нибудь песню. Елизавета спела отрывок из песни, посвящённой России, на что Путин отреагировал с восторгом.
Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза! — сказал российский лидер.