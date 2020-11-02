Участница конкурса «Большая перемена» растрогала Путина песней о России

https://static.news.ru/photo/d6048dc8-1d0b-11eb-ac76-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с финалистами Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Одна из участниц спела по просьбе главы государства.

Во время общения Путина со школьниками слово получила 15-летняя Елизавета Должникова из Благовещенска. Узнав, что девушка с детства занимается фольклорным пением, президент попросил её исполнить какую-нибудь песню. Елизавета спела отрывок из песни, посвящённой России, на что Путин отреагировал с восторгом.

Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза! — сказал российский лидер.

Путин пообещал, что конкурс «Большая перемена» будет проводиться и дальше. Он поздравил финалистов и выразил надежду, что конкурс станет ежегодным.

Ранее NEWS.ru писал о диалоге Путина со школьником из Дагестана. Президент отметил, что «на Кавказе много крутых парней», и пожелал своему юному собеседнику стать одним из них.