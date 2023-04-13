Участие в VK Fest примут более 80 популярных артистов

Фото: vk.com/fest

Организаторы VK Fest объявили имена более 80 участников фестиваля в 2023 году. Среди них ANNA ASTI, JONY, Big Baby Tape, Хаски, Баста, Леонид Агутин, FEDUK, «Иванушки International» и Jah Khalib. Посетить мероприятия можно будет в пяти городах страны. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков отметил, что каждый зритель сможет увидеть на сцене фестиваля любимого исполнителя.

С помощью собственных технологий и рекомендательных систем мы формируем лайнап, который основан на предпочтениях всех пользователей VK Музыки. Благодаря этому у нас получается собрать максимально разнообразный список самых популярных артистов. <...> Каждый гость VK Fest найдёт любимого артиста и сможет познакомиться с новыми героями музыкальной сцены, — рассказал Сидорков.

В Москве в Парке Горького и в Санкт-Петербурге в парке 300-летия фестиваль будет проходить в течение двух дней. На сцене выступят ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Элджей, Big Baby Tape, Хаски, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib, Seville из Artik & Asti, FEDUK, Dabro, Лолита, L’One, Boulevard Depo, MOT, OG Buda, Ёлка, «Иванушки International» , MIA BOYKA и другие популярные артисты. Некоторые исполнители, среди которых Люся Чеботина, Ольга Серябкина, «Три дня дождя», Антоха МС, Мэйби Бэйби, представят свои новые хиты.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса зрители увидят Леонида Агутина, Клаву Коку, Мари Краймбрери и DJ SMASH. В Новосибирске в парке «Арена» и во Владивостоке на набережной Цесаревича участниками фестиваля станут рэп-исполнители Баста и Эльдар Джарахов. В Новосибирске также выступят Seville из Artik&Asti и дип-хаус-проект Filatov & Karas, а во Владивостоке —Mary Gu и MIA BOYKA.

Список артистов будет пополняться. Позже организаторы анонсируют других участников, а также известных блогеров и спикеров. Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

Ранее сообщалось, что в 2023 году VK Fest станет крупнейшим фестивалем. Он традиционно пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также впервые в Новосибирске и Владивостоке. Мероприятие объединит сотни тысяч человек, которые смогут встретиться с любимыми артистами, спикерами и блогерами. В этом году фестиваль продлится целый месяц.