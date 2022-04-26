Учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 мая

Учащийся колледжа в Тверской области планировал устроить теракт 9 мая на объекте транспортной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ежегодного доклада генпрокурора РФ Совету Федерации. По данным доклада, учащийся был сторонником украинской неонацистской организации «МКУ», по данному факту расследуется уголовное дело.

Учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии <...> планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — указано в документе.

Ранее Федеральная служба безопасности России продемонстрировала кадры задержания членов молодёжной националистической группировки «МКУ». Один из приспешников нацгруппировки рассказал о том, что узнал о деятельности «МКУ» благодаря TikTok-каналу преступной организации.

До этого сообщалось, что сотрудниками ФСБ задержаны 60 сторонников украинского молодёжного неонацистского объединения «МКУ» в 23 регионах РФ. В ведомстве напомнили, что группировка была организована гражданином Украины Егором Красновым под контролем украинских спецслужб. Цель преступного объединения — террористические акты, массовые убийства и экстремистские преступления в России.