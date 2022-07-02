Уцелевший при крушении Ан-2 рассказал, как выживал в якутской тайге Выживший при крушении Ан-2 пассажир рассказал, что питался лапшой быстрого приготовления в домике лесника

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Единственный выживший при крушении самолета Ан-2 пассажир Павел Кривошапкин рассказал, что нашел пригодный для жилья домик лесника в якутской тайге, где питался лапшой быстрого приготовления и ждал спасателей. Он отметил, что когда оставленные хозяином домика запасы иссякли, пришлось голодать, но аппетит притупляла сильная боль из-за полученных травм, передает телеканал «Звезда».

Я сидел там полдня рядом (с местом ЧП — NEWS.ru), часа три наверное, не помню. Потом спустился к речке, а там следы были. Тропинка зимняя от оленевода, пришлось по ней идти. Там я сделал костер. Ближе часам к пяти вертолет пролетел, но туман был все равно. <…> Голодал, конечно, но аппетита не было. Постоянно болело. В день один раз поднимаешься, и то когда вертолет шумит, — рассказал Кривошапкин.

После обнаружения выжившего пассажира Ан-2, спасатели вертолетом доставили его в больницу. По словам лечащего врача, Кривошапкин находится в тяжелом, но стабильном состоянии. У него перелом нескольких ребер, пришлось полностью дренировать грудную полость и расправлять легкое, добавил хирург.

Самолет Ан-2 пропал с радаров на пути к площадке «Вертикальный» в Якутии 21 июня. Он перевозил тонну груза по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг рано утром. Воздушное судно было обнаружено 1 июля экипажем спасательного вертолета «Ми-8». По данным регионального главка МЧС, возле самолета найдено тело обгоревшего человека, еще одно — в кабине.