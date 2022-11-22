Отбросивший гранаты ВСУ из окопа военный оценил «пародию» на себя Некоглая Отбросивший гранаты ВСУ из окопа военный предложил отправить блогера Некоглая не в Молдавию, а в зону СВО

Фото: vk.com/nekogow

Некоглай

Российский военный, попавший под атаку Вооруженных сил Украины и отбившийся от падающих с беспилотника гранат, рассказал Telegram-каналу SHOТ об отношении к пародии на него блогера Некоглая. По словам бойца, «глупого мальчика» надо было не депортировать в Молдавию, а отправить на перевоспитание в зону СВО, чтобы он понял, что война – не повод для хайпа.

Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так. Потому что война — это страшно! — заявил военный.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, попавший под атаку ВСУ. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик музыкой.

Ролик посмотрела глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Она назвала блогера «выродком», посчитав, что тиктокер поглумился над подвигом российского военнослужащего.

Днем 9 ноября Некоглай был задержан полицией через сутки после публикации ролика. Пресненский суд Москвы решил депортировать Некоглая из России. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».