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Убыль населения России за январь — август выросла на 75%

19:39, 29 октября 2021
Убыль населения России за январь — август выросла на 75% Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за период январь — сентябрь выросла на 75%, превысив 675 тысяч человек. Это на 288,6 тысячи больше, чем за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает Росстат.

В ведомстве уточнили, что за период текущего года родилось 1,049 млн детей и умерли 1,725 млн человек. В прошлом же году показатели рождаемости и смертности составляли 1,068 млн и 1,455 млн соответственно. При этом добавляется, что пандемия коронавируса в сентябре стала причиной смерти 34 403 россиян.

Число браков за девять месяцев 2021 года составило 717 тысяч, а число разводов — 483,6 тысячи. Убыль населения за аналогичный период прошлого года составляет 387,1 тысячи человек.

В России 29 октября был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей.

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