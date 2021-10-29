Убыль населения России за январь — август выросла на 75%

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за период январь — сентябрь выросла на 75%, превысив 675 тысяч человек. Это на 288,6 тысячи больше, чем за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает Росстат.
В ведомстве
Число браков за девять месяцев 2021 года составило 717 тысяч, а число разводов — 483,6 тысячи. Убыль населения за аналогичный период прошлого года составляет 387,1 тысячи человек.
В России 29 октября был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей.