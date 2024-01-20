Уборщице ХК «Спартак» переломали пальцы на рабочем месте «Мутко против»: уборщицу ХК «Спартак» избили на рабочем месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уборщицу хоккейного клуба «Спартак» избили на рабочем месте, ей специально переломали пальцы, пишет Telegram-канал «Мутко против». По его данным, женщина знает нападавшего, однако отказывается назвать его имя правоохранителям.

Как стало известно каналу, пострадавшую гражданку Таджикистана доставили в одну из столичных больниц 13 января. Медики диагностировали женщине многочисленные травмы кистей и переломы пальцев на обеих руках. Как уточняет канал, сначала потерпевшая вообще не отвечала на вопросы врачей, но позже рассказала, что работает уборщицей на арене ХК «Спартак», добавив, что ее избил человек, которого она знает.

При этом, как пишет канал, женщина отказалась указать на преступника. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Сети были опубликованы видео, на которых видно, как группа подростков в Белгороде нападает на людей и избивает их. На ролики обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она разместила в Telegram кадры, на которых один из молодых людей цитирует строчки из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В свою очередь представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту произошедшего в отношении подростков было возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре пояснили, что банда состоит из шести человек, пятеро из которых уже задержаны.