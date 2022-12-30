Убивший модель россиянин взял кредит на ее имя РЕН ТВ: убивший модель Ведлер россиянин Коровин взял кредит на ее имя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убивший модель Гретту Павленко (Ведлер) Дмитрий Коровин успел взять кредит на ее имя, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник. Ранее 23-летнего мужчину обвинили в краже iPhone у своей жертвы, тело которой он спрятал в чемодане. Таким образом, против него возбудили уже три уголовных дела.

По словам источника, после убийства Коровин взял сим-карту Ведлер и через приложение банка в своем телефоне оформил заем в размере 743 тысяч рублей. Позже он истратил деньги.

О пропаже модели стало известно в феврале 2021 года после того, как Ведлер проводила время в компании своего экс-возлюбленного Коровина. Спустя год труп девушки был найден в чемодане, который спрятали в багажнике машины молодого человека. Подозреваемый признался в содеянном.

Ранее Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, в результате чего погибли шесть человек и пострадали более 40. Обвиняемый полностью признал свою вину и не планирует обжаловать приговор.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.