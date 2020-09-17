Убивший двух девочек из Рыбинска попал на видео

https://static.news.ru/photo/4ea83fd0-f8eb-11ea-ba80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Прокуратура Ярославской области

УМВД России по Ярославской области опубликовало видеозаписи с уличных камер, на которые попал изнасиловавший и убивший двух дочерей своей сожительницы Виталий Молчанов.

Как рассказали в полиции, в день жестокой расправы он был одет в ту же одежду. На видео Молчанов одет в красную спортивную куртку с капюшоном со вставкой чёрного цвета от середины груди, серую кепку, спортивные брюки красного цвета, чёрные кроссовки с белой подошвой и белыми полосками. На вид ему 40 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные и короткие, сообщает Life.ru.

Правоохранители также пообещали вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в задержании подозреваемого. Её можно сообщить по номеру 8 (4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8 (4852) 72-88-11.

Молчанова подозревают в изнасиловании и убийстве двух дочерей своей сожительницы. Тела девочек обнаружила их мама, а Виталий сбежал. Когда женщина позвонила в полицию, выяснилось, что ранее Молчанов был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина на фоне случившегося призвала ужесточить наказание для педофилов вплоть до пожизненного заключения. Вторыгина отметила, что такой преступник отсидит и снова примется за старое. Кроме того, парламентарий призвала женщин серьёзнее задумываться о своих поступках ради безопасности собственных детей.

Как писал NEWS.ru, после гибели двух сестёр уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.