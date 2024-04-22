Убивший 86 человек маньяк высказался о смертной казни Ангарский маньяк: смертная казнь для меня будет добрым делом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Попков

Ангарский маньяк Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийство 86 человек, заявил, что родственники его жертв ошибаются, желая для него смертной казни. Об этом он заявил в интервью журналистке Саше Сулим, которое она опубликовала на YouTube. Сулим общалась с родственниками некоторых жертв Попкова. Почти все, по ее словам, повторяли, что жалеют об отсутствии смертной казни в России и хотели бы ее применения к ангарскому маньяку.

А может, они бы мне этим доброе дело сделали, если бы она была. В 2015-м в мае месяце расстреляли, да и все бы. Тут они маленько недопонимают. Если бы хоть один из них был судимый, мнение было бы противоположное, — заявил Попков.

Также он рассказал, что его сосед по камере отбывает наказание с 1989 года. В связи с этим он сомневается, какое наказание более жестокое — расстрел или более 30 лет держать осужденного в неволе. При этом он отказался прямо отмечать, хотел ли приговора к смертной казни.

Официально запрета нет, есть мораторий. Я, может, с заявлением обращусь, с ходатайством, — попрошу в отношении меня отменить мораторий. Так никто это не исполнит. Это можно перед сном только лечь и мечтать, что завтра напишу, — говорит Попков.

Дискуссия о возвращении смертной казни активизировалась после теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ряд публичных личностей выступали за применение этой формы наказания для исполнителей преступления.