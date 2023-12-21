Убившему дочь и ее мать петербуржцу вынесли приговор Убившего дочь и ее мать петербуржца приговорили к 19,5 года тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении Максима Якубова, который осенью 2020 года убил годовалую дочь, а зимой 2021 года расправился с матерью ребенка, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в колонии строгого режима.

Присяжные, ответив на три вопроса, единодушно признали Якубова виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в ИК строгого режима, — говорится в сообщении.

Согласно данным стороны обвинения, в октябре 2020 года мужчина в ходе ссоры с сожительницей нанес ей несколько ударов кулаками и ножом, женщина закричала, из-за чего проснулась их дочь. Подозреваемый перенес ребенка из комнаты на кухню, где с высоты собственного роста кинул головой вниз на кафельный пол. Девочка скончалась на месте преступления, позднее злоумышленник спрятал ее труп в Южно-Приморском парке. Преступник убедил сожительницу не обращаться в полицию.

Также в феврале 2021 года между обвиняемым и матерью погибшего ребенка снова произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил пострадавшую по лицу кулаком, а затем задушил и утопил тело в ванной, чтобы убедиться в смерти сожительницы. Тело убитой он спрятал в том же парке, где лежали останки дочери.

Ранее в Хабаровске приговорили к 12 годам и 11 месяцам колонии мигранта из Таджикистана, год назад убившего своего старшего брата. Братья трудились на стройке в микрорайоне Строитель и жили в вагончике, в декабре 2022 года они поссорились, когда выясняли, кому из них в детстве досталось больше родительского внимания, спор и стал причиной преступления.