«Убитый» ВСУ Соколов рассказал о задачах Черноморского флота

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Виктор Соколов

Черноморский флот (ЧФ) России успешно выполняет задачи, которые перед ним поставлены командованием, заявил в эфире телеканала «Звезда» командующий ЧФ, адмирал Виктор Соколов. Ранее в Сети распространялись слухи о том, что он якобы погиб в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев, — сказал Соколов.

Слухи о гибели адмирала стали распространяться после того, как ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября. По данным российского Минобороны, в ходе атаки было сбито пять ракет. В результате удара повреждения получило историческое здание штаба, один военнослужащий пропал без вести. Гражданские лица и объекты не пострадали.

Во вторник, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны России не предоставляло какую-либо информацию в ответ на сообщения о гибели командующего ЧФ. В тот же день Минобороны России опубликовало фотографии с коллегии с участием Соколова.