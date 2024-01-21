«Убиты бабушки, торговавшие морковкой»: Симоньян об ударе ВСУ по Донецку Симоньян: ВСУ мстят за неудачи под Артемовском и Авдеевкой, обстреливая Донецк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Журналист Маргарита Симоньян заявила, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из мести за свои неудачи под Артемовском и Авдеевкой. При этом она подчеркнула, что жертвами атаки стали мирные жители, в том числе торговавшие овощами пенсионеры.

Бандеровцы снова ударили по Донецку. Как у них принято, по рынку, в воскресный день. На видео с места прилета убитые бабушки, торговавшие морковкой и грибами. <...> Мстят. Мирным. За свои проблемы под Артемовском, под Авдеевкой. Обстрелы прекратятся, когда мы отодвинем нашу границу вглубь Украины. До Киева, — написала Симоньян.

Атака по микрорайону Текстильщик на юго-западе Донецка произошла утром 21 января. По данным МИД России, всего было совершено шесть артналетов прицельно по местам скопления людей. В результате удара погибли не менее 25 человек, еще 20 получили различные ранения. По информации МИД, обстрел велся с подконтрольной Киеву части Авдеевки с применением вооружений, поставляемых противнику западными странами.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что при обстреле ВСУ рынка в Кировском районе Донецка пострадали двое детей. По кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений, добавил он.